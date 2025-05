Büttelborn (ots) - In Klein-Gerau versuchten Unbekannte, durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Kfz-Werkstatt einzusteigen. Dabei schlugen sie am Samstagmorgen (24.5.) gegen 4:25 Uhr das Fenster der Werkstatt ein. So gelangten sie in die Büroräume. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Durch die ausgelöste Alarmanlage, ...

