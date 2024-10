POL-GT: Ford Kuga gestohlen

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Zwischen Dienstag (01.10.) und Donnerstag (03.10.) wurde in eine Wohnung an der Straße Am Bühlbusch eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Täter in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der ...

mehr