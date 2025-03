Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Sande: Opfer leicht verletzt

Sande (ots)

Am 19.03.2025, um 20:00 Uhr, kam es in der Mariensieler Straße in Sande, in Höhe des Flugplatzes, zu einem Vorfall.

Das 66-jährige Opfer wurde von dem Hund der 61-jährigen Beschuldigten in den rechten Oberschenkel gebissen und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen die Hundehalterin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell