POL-DA: Darmstadt: Verkehrsinspektion stoppt überladenes Gespann

Fahrer ohne Führerschein

Darmstadt (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion kontrollierten am Montagmorgen (26.5.) ein Gespann, bestehend aus einem Auto und einem Anhänger, auf welchem ein Bagger aufgeladen war. Aufgefallen war das Fahrzeug in der Berliner Allee, da es augenscheinlich viel zu schwer wirkte, was sich bei der Kontrolle bestätigte. Die zulässige Anhängelast des Fahrzeugs betrug 1300 kg, der Anhänger samt Bagger wog jedoch 2583 kg. Zudem war der Bagger mangelhaft gesichert und der 34-jährige Fahrer konnte keinen erforderlichen Führerschein für das Gespann nachweisen. Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet. Nachdem er, mangels Wohnsitz in Deutschland, eine Sicherheitsleistung von 500 Euro bezahlt hatte und aufgrund einer Aufenthaltsermittlung gegen ihn, eine Postanschrift angab, konnte der 34-Jährige die Kontrolle verlassen.

