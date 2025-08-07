LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Gera (ots)
Gera. Am 07.08.2025 gegen 01:39 Uhr wird ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Theaterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen wird bekannt, dass der Fahrzeugführer keine entsprechende, in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorzeigen kann. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)
