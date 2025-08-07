LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenburg (ots) - Nobitz. Am 06.08.2025 gegen 15:00 Uhr versuchte ein 17-jähriger Mopedfahrer sich einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Leinawald zu entziehen, indem er mit maximal Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten wegfuhr. Hierbei missachtete er eine rote Lichtzeichenanlage. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 17-Jährige jedoch im Nahbereich aufgegriffen werden, nachdem er sein Moped parkend ...

