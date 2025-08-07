Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

Greiz (ots)

Hohenleuben - Der seit dem 01.08.2025 vermisste 13-jährige Junge Dustin Hofmann konnte am heutigen Tag nach Bürgerhinweisen von Einsatzkräften der Polizei wohlbehalten aufgegriffen werden.

Er wurde anschließend in die Obhut seiner Kinderbetreuungseinrichtug übergeben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell