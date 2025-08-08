Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrer Aufgepasst - Die Schule geht wieder los

Gera (ots)

Gera,Greiz,Altenburg. Alle Jahre wieder - Das Schuljahr 2025/2026 steht bevor. Eine Vielzahl von Schulanfängern beginnt zum 11.08.2025 im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera einen neuen Lebensabschnitt.

Um allen Schulkindern einen sicheren Schulweg zu gestalten, führt die Landespolizeiinspektion Gera in dieser Zeit erneut verstärkt öffentlichkeitswirksame Kontrollen mit Geschwindigkeitsüberwachungen an Schulen durch.

Im Fokus liegen hierbei insbesondere die Fußgängerüberwege sowie Haltestellen von Schulbussen im Bereich unserer Grundschulen. Dabei sind wir an den ersten Tagen des neuen Schuljahres für Ihre Kinder in den Bereichen Gera, Greiz und Altenburger Land unterwegs.

Gleichzeitig ist es der LPI Gera ein Bedürfnis, alle Verkehrsteilnehmer, Eltern sowie ihre schulpflichtigen Kinder auf das neue Schuljahr und der damit verbundenen Gefahren auf dem Schulweg zu sensibilisieren.

Wir bitten alle Fahrzeugführer besonders auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu achten und Rücksicht zu nehmen. Hierzu gehört nicht nur das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die Beachtung von Park- und Halteverboten - vor allem im Bereich der Schulen und an Fußgängerüberwegen. Für die Eltern ist es zudem ratsam mit ihren Schulanfängern den Schulweg vorher anzuschauen und ihre Kinder auf bestimmte Gefahrenstellen hinzuweisen.

Nur durch gegenseitige Rücksicht leistet jeder Einzelne einen großen Beitrag zu einem sicheren Schulweg unserer Kinder. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und seien Sie Vorbild für andere.

Jedes Kind braucht einen sicheren Schulweg. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell