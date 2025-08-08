Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 07.08.2025 gegen 10:30 Uhr wurde eine 80-jährige Greizerin in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße durch einen Mann angesprochen, der sich als ehemaliger Pfleger ihres Mannes im Krankenhaus ausgab. Da ihr Mann vor einem Jahr tatsächlich im Krankenhaus gelegen hatte, glaubte die Frau den Angaben und man kam ins Gespräch. Der Unbekannte erzählte der Frau, dass er sich immer noch um ehemalige Patienten kümmere, nunmehr aber Geld bräuchte, um in die Schweiz fliegen zu können. Die Frau lud den Mann mit in ihre Wohnung ein und übergab ihm dort 1.600 Euro in bar. Danach kam ihr die Sache doch merkwürdig vor in sie informierte die Polizei. Schnell stand fest, dass alles erlogen und der Mann ein Betrüger war. Der Mann wurde als groß und kräftig, um die 50 bis 60 Jahre und von dunklem Phänotyp beschrieben. Außerdem hatte er eine Umhängetasche dabei. Trotz Fahndung im Stadtgebiet konnte der Täter nicht aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (BF)

