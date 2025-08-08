PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 07.08.2025 gegen 10:30 Uhr wurde eine 80-jährige Greizerin in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße durch einen Mann angesprochen, der sich als ehemaliger Pfleger ihres Mannes im Krankenhaus ausgab. Da ihr Mann vor einem Jahr tatsächlich im Krankenhaus gelegen hatte, glaubte die Frau den Angaben und man kam ins Gespräch. Der Unbekannte erzählte der Frau, dass er sich immer noch um ehemalige Patienten kümmere, nunmehr aber Geld bräuchte, um in die Schweiz fliegen zu können. Die Frau lud den Mann mit in ihre Wohnung ein und übergab ihm dort 1.600 Euro in bar. Danach kam ihr die Sache doch merkwürdig vor in sie informierte die Polizei. Schnell stand fest, dass alles erlogen und der Mann ein Betrüger war. Der Mann wurde als groß und kräftig, um die 50 bis 60 Jahre und von dunklem Phänotyp beschrieben. Außerdem hatte er eine Umhängetasche dabei. Trotz Fahndung im Stadtgebiet konnte der Täter nicht aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:15

    LPI-G: Jugendlicher randaliert betrunken auf Spielplatzbaustelle

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 22 Uhr wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Bürger zum aktuell im Bau befindlichen Spielplatz in die Brauereistraße gerufen, da von dort vandalismusverdächtige Geräusche hertönen würden. Die anrückenden Beamten stellten einen 16-Jährigen fest, der tatsächlich auf der Spielplatzbaustelle randalierte und dabei Absperrbarken beschädigt hatte. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:11

    LPI-G: Unachtsamkeit führt zu Diebstahl aus PKW

    Altenburg (ots) - Schmölln. Ein 45-Jähriger stellte am 07.08.2025 sein Auto gegen 13:30 Uhr in der Bergstraße ab und ging seinen Erledigungen nach, vergaß aber den PKW zu verschließen. Als er um 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er seinen darin abgestellten Rucksack geöffnet fest und musste danach erkennen, dass Unbekannte während seiner Abwesenheit daraus 25 Euro Bargeld und seine EC-Karte entwendet ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:08

    LPI-G: Personenkontrolle mit unerwartetem Ausgang

    Gera (ots) - Gera. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße erkannten Polizeibeamte am 07.08.2025 gegen 23:20 Uhr eine 15-jährige Zeulenrodaerin, die als Dauerausreißerin bekannt ist. Eine Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten ergab, dass die 15-Jährige erlaubt in Gera unterwegs ist. Die Beamten glaubten ihre Maßnahme bereits beendet und setzten ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren