LPI-G: Kein gewöhnlicher Spaziergang
Greiz (ots)
Greiz. Am Samstag, 09.08.2025, gegen 10:50 Uhr wurde die Greizer Polizei über eine männliche Person in Greiz informiert, die mit einem Messer in der Hand die August-Bebel-Straße entlanglaufen soll. Kurz nach Alarmierung konnten die Beamten den beschriebenen Mann feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde ein verbotenes Einhandmesser mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm aufgefunden und schließlich sichergestellt. Dem Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.<LH>
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell