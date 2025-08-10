PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fischwilderei

Altenburg (ots)

Am Sonnabend 19:00 Uhr konnten Beamte der PI Altenburger Land nach Bürgerhinweis eine 40 - jährige Frau am kleinen Teich in Altenburg beim Angeln feststellen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie den erforderlichen Angelschein sowie Berechtigung nicht vorweisen konnte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Fischwilderei eingeleitet und die Angel eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

