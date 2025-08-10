Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Cross - Maschine gestoppt

Altenburg (ots)

Am 08.08.2025 konnten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich eines Baumarktes in 04617 Lödla um 18:30 Uhr einen Motorradfahrer stoppen. Dieser war mit einer Cross - Maschine unterwegs für welche keine Anmeldung vorlag. Der 18- jährige Fahrer, welcher selbst noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell