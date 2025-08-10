LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs
Altenburg (ots)
Am Sonntag, um 00:40 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Altenburg einen Fahrradfahrer in der Schmöllner Straße in 04639 Gößnitz. Bei der Kontrolle wies der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille auf. Eine Blutprobenentnahme wurde realisiert, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
