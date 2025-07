POL-MA: Mannheim: Fahrraddieb überführt

Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14:30 Uhr am Freitag und 06:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Schule in der Englerstraße ein. Am Montagmorgen musste die Schule feststellen, dass eine Zugangstür mittels Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet worden war. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in Höhe von 35 EUR, ein blauer Plastikkorb ...

