Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 590 - Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag war eine 59-Jährige mit ihrem VW von Schwanheim in Richtung Eberbach auf der L 590 unterwegs. Gegen 17:30 Uhr kam es auf der Höhe des Parkplatzes an der Spitzkehre zu einem Unfall mit einem Opel, der in die Gegenrichtung fuhr. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge prallten aufeinander und wurden komplett beschädigt. Ein weiterer Schaden entstand zum Glück nicht. Nach der Kollision fuhr der 89-jährige Fahrer des Opels weiter. Daraufhin wendete die 59-Jährige und konnte den Mann einige Kilometer zum Anhalten bewegen. Bislang ist noch nicht eindeutig geklärt, ob die Frau oder der Mann mit dem Fahrzeug auf die Gegenspur geriet, weshalb das Polizeirevier Eberbach nach Zeuginnen und Zeugen sucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell