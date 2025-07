POL-STD: Unbekannte brechen Baucontainer auf Krankenhausbaustelle auf, Einbrecher in Elbstrand Resort auf Krautsand

Stade (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude zwischen 23:45 h und 00:15 h auf das Grundstück eines Wohnhauses gelangt und hat dann mit einem Stein das Wohnzimmerfenster eingeworfen. Diese konnte anschließend geöffnet werden und Einbrecher stieg in das Haus ein. Hier wurde er von den Bewohnern bemerkt und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob und was er erbeuten konnte, steht zur ...

mehr