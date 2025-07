POL-STD: Polizei durchsucht 10 Objekte in Buxtehude - Drogen und Beweismittel sichergestellt, Kupferdiebe auf Stader Baustelle und in Horneburg, Bronzefigur in Stade entwendet, Einbrecher in Buxtehude

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Polizei durchsucht 10 Objekte in Buxtehude - Drogen und Beweismittel sichergestellt

In einem derzeit seit Anfang März diesen Jahres beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade geführten Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels haben Beamte aus den Fachkommissariaten in Stade und dem Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Buxtehude am späten gestrigen Donnerstagnachmitag insgesamt 10 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen 8 Männer im Alter von 24 bis 58 Jahren. Der Verkauf der Betäubungsmittel erfolgte durch die Beschuldigten insbesondere aus einem türkischen Kulturverein und einer Shisha-Bar in Buxtehude heraus sowie im weiteren Stadtgebiet.

Die Staatsanwaltschaft Stade hatte die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und diese wurden anschließend von dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Stade erlassen.

Unterstützung hatten die Ermittler bei der Durchsuchungsaktion von einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg, der Bereitschaftspolizei und dem Mobilen Einsatzkommandos aus Lüneburg sowie einer Technischen Einheit der Polizei aus Hannover und der Verfügungseinheit der Polizei Stade. Insgesamt waren über 100 Beamtinnen und Beamte an dem Einsatz beteiligt.

Beim schlagartigen Eindringen kam es zu einem Schusswaffeneinsatz gegen einen am Objekt befindlichen Hund bei dem das Tier getötet wurde. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Bei den Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel sowie insgesamt ca. 2 kg Kokain, 12 kg Marihuana, eine geringe Menge Ecstasy und weitere derzeit noch unbekannte Substanzen aufgefunden wurden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen wird auf fast 300.000 Euro geschätzt. Daneben wurden div. gefährliche Gegenstände und Messer sowie ca. 10.000 EUR Bargeld sichergestellt.

Fünf Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und zunächst in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier mussten sie sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Zwei von Ihnen mussten wegen fehlender Haftgründe anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt werden, für die drei Haupttäter im Alter von 33, 35 und 48 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Haftanträge gestellt und diese werden heute im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

2. Kupferdiebe auf Stader Baustelle und in Horneburg

Unbekannte Kupferdiebe haben in der Zeit von Mittwochnachmittag, 13:30 h bis Donnerstagmorgen, 07:00 h eine Baustelle an der Pestalozzi-Grundschule in Stade betreten und dann dort ca. 50 Meter Kupferkabel durchtrennt und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Erneut haben Kupferdiebe in Horneburg zugeschlagen und vom Gebäude des Sportvereins im Schützenweg diesmal fast 25 Meter Kupferdachrinne abmontiert und mitgenommen.

Hier wird der Sachschaden auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 bzw. die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

3. Bronzefigur in Stade entwendet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Stade vom Gelände eines Steinmetzbetriebes in der Horststraße eine auf einem Stein befestigte Bronzefigur abgehebelt und den Flötenspieler anschließend entwendet. Der Schaden dürfte sich hier auf ca. 800 Euro belaufen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215. 4. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Unbekannte haben sich am gestrigen Donnerstag zwischen 13:00 h und 16:00 h in Buxtehude im Daenser Weg vermutlich durch den Keller gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft und dieses durchsucht. Mit Schmuck und einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der Schaden dürfte auf mehrere hundert Euro zu beziffern sein.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

