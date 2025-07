Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Dachzelt in Sauensiek, Unbekannte entwenden ca. 150 Meter Kabel und Rohre aus Kupfer

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Dachzelt in Sauensiek

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, den 22.07., 12:00 h und Mittwoch, den 23.07., 08:00 h in Sauensiek in der Hauptstraße auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben ein ca. 70 kg schweres Dachzelt der Marke FIREBIRD entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter zum Abtransport des ca. 200 x 135 cm großen Pakets mit einem entsprechenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

2. Unbekannte entwenden ca. 150 Meter Kabel und Rohre aus Kupfer

Unbekannte haben zwischen Sonntag, den 20.07., 12:00 h und Dienstag, den 22.07., 21:00 h in Heinbockel-Willah das Gelände eines dortigen Einfamilienhauses betreten und dann aus einem zur Zeit unbewohnten Gebäude ca. 150 Meter Kupferkabel und diverse Kupferrohre entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

