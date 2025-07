Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Horneburg, Einbrecher in Penny-Markt im Alten Land, Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Harsefeld

Stade (ots)

1. Kupferdiebe in Horneburg

In Horneburg im Schützenweg haben unbekannte Kupferdiebe in der Nacht von Montag auf Dienstag zugeschlagen und vom Gebäude des dortigen Sportvereins ca. 15 Meter Kupferfallrohr abmontiert und mitgenommen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Penny-Markt im Alten Land

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht gegen 03:50 h in der Hollernstraße in Hollern-Twielenfleth im Alten Land an das Gebäude des dortigen Penny-Markts gelangt und haben gewaltsam die Eingangstür geöffnet. Im Kassenbereich haben der oder die Täter dann einen Schrank aufgebrochen und daraus mehrere Packungen mit Zigaretten entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898230.

3. Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Harsefeld

Am heutigen Vormittag gegen 09:45 h ist es in Harsefeld in der Herrenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Beteiligter als Fußgänger schwere Verletzungen erlitt.

Zu der Zeit war eine 74-jährige Mercedesfahrerin aus Harsefeld mit ihrem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkstreifen vor der dortigen Apotheke einfahren. Dort gab sie dann aus bisher ungeklärter Ursache Gas, ihr Fahrzeug schoss nach vorn und prallte zunächst auf den davor geparkten Mercedes. Anschließend fuhr sie links an dem Auto vorbei und prallte dabei mit dem dort gerade an seiner Fahrertür zum Einsteigen in seinem Auto stehenden 89-jährigen Mann aus Harsefeld zusammen. Danach prallte sie zunächst mit dem erst hinter und nun inzwischen vorbeifahrenden Nissan Qashqai eines 84-jährigen Fahrers aus Harsefeld zusammen. Danach kam der Mercedes über die Fahrbahn und stieß auf einen auf einem dortigen Parkplatz in Gegenrichtung stehenden Opel-Grandland zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Opel dann noch gegen eine Hauswand geschoben.

Der 89-jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Stade und den Besatzungen eines Rettungswagens aus Harsefeld und von der Johanniter-Unfallhilfe aus Stade anschließend in Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Die Mitarbeiter der Apotheke hatten vor dem Eintreffen des Rettungswagens vorbildlich Erste Hilfe geleistet und den Verletzten betreut.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben bis auf einen Schock unverletzt.

Alle vier beteiligten Fahrzeuge sowie das Mauerwerk des Hauses wurden zum Teil erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Harsefeld rückte an der Unfallstelle an und unterstützte den Rettungsdienst. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und unterstützen bei den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Die Herrenstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

