Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sachbeschädigung bei Stader Tennisanlage in Bützfleth - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, den 30.06. und Dienstag, den 22.07. in Stade-Bützfleth in der Straße "Am Schwimmbad" bei der dortigen Tennisanlage den Zaun durchgekniffen und sind dann auf das Gelände gelangt.

Hier wurden mehrere Tische und Bänke auf das Nachbargrundstück geworfen und dabei erheblich beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Stader Polizeiinspektion unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell