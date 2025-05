Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang - Zeugenaufruf (16.05.2025)

Epfendorf (ots)

Am Freitagmorgen kam es um 07.30 Uhr auf der K 5501 zwischen Trichtingen und Harthausen zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge, so dass an einem Fahrzeug der Spiegel beschädigt wurde. Das andere Fahrzeug fuhr ohne Anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Oberndorf ist zur Klärung der Unfallflucht auf Hinweise angewiesen. Der unbekannte, entgegenkommende Pkw-Fahrer wird gebeten sich zu melden bzw. falls Zeugen den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten, sich unter Telefon 07423/81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell