POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Bereits am Donnerstag (27.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW Golf in der Goethestraße (10er Hausnummern). Der VW parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine bislang unbekannte Zeugin den Unfall beobachtet.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat gegeben können, insbesondere die unbekannte Zeugin, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

