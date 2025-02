POL-OG: Offenburg - Falsche Steuerbescheide, Hinweise der Polizei

Mahlberg, Orschweier (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro war das Resultat eines Gebäudebrandes am Dienstagabend in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Betrieb eines Ofens gegen 21.55 Uhr zu einem Schornsteinbrand geführt haben, der sich in der Folge auf den Dachstuhl ausweitete. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren ...

