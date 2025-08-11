PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Parkscheinautomat gesprengt

Greiz (ots)

Ronneburg OT Grobsdorf. Unbekannte hatten es in der Nacht von Freitag (08.08.2025) zu Samstag (09.08.2025) auf den Parkscheinautomaten am Parkplatz "Neue Landschaft" abgesehen. Vermutlich bestückten sie den Parkscheinausgabeschacht mit unbekanntem Sprengmittel und brachten dieses zur Detonation, wodurch der Automat massiv beschädigt wurde. An die Geldkassette kamen die Diebe jedoch nicht heran und verschwanden schließlich in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden dürfte einen mittleren vierstelligen Wert erreichen. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern zur Bezugsnummer 0206249/2025 unter Telefon 0365 829-0 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

