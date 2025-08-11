Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter Gartenpächtern eskaliert

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Sonntag, den 10.08.2025 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr zu einer Streitigkeit in der Gartenanlage Süd-Ost. Drei Männer im Alter von 34, 35 und 39 Jahren hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem 17- und einem 18-Jährigen in deren Folge der 35-Jährige und der 17-Jährige mit Fäusten aufeinander losgingen und sich gegenseitig leicht verletzten. Die hinzugerufene Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die Streithähne ein. Der Grund der Auseinandersetzung konnte bei der Sachverhaltsaufnahme indes noch nicht erhellt werden. (DL)

