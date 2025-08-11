Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parsünde führt zu Strafverfahren

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 38-jähriger Georgier parkte sein Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 14 Uhr ohne entsprechende Erlaubnis auf einer Stellfläche für Behinderte auf dem Parkplatz in der Käthe-Kollwitz-Straße und zog so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Beamten stellten, neben dem Parkverstoß, zudem fest, dass die Kennzeichen des PKW entstempelt waren und der Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (DL)

