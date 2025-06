Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Heuballen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Juni 2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in Ganderkesee an der Bergedorfer Landstraße zu einem Brand von circa 20 Heuballen.

Nach aktuellem Stand kam es durch eine Fehlpressung zu einer Entzündung, welche dann schließlich den Brand der Heuballen verursachte.

Bei dem Brand ist niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr Bergedorf rückte mit 20 Kameraden an und löschte die Heuballen.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

