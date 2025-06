POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 15. Juni 2025, gegen 18:00 Uhr kam es in Butjadingen auf dem Schüttingsweg zu einem Verkehrsunfall eines BMW mit drei Insassen. Ein 17-jähriger aus Butjadingen befuhr den Schüttingsweg in Richtung des Süllwarder Wischweg in einem nicht zugelassenen Pkw BMW. In einer Linkskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über den BMW, kam ...

mehr