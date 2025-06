Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15. Juni 2025, gegen 18:00 Uhr kam es in Butjadingen auf dem Schüttingsweg zu einem Verkehrsunfall eines BMW mit drei Insassen.

Ein 17-jähriger aus Butjadingen befuhr den Schüttingsweg in Richtung des Süllwarder Wischweg in einem nicht zugelassenen Pkw BMW. In einer Linkskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über den BMW, kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen wasserführenden Graben.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer, wovon keiner eine eingetragene Begleitperson für das "Begleitete Fahren ab 17" war. Der 17-jährige Beifahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, der Fahrer selbst und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt.

Der BMW musste aus dem Graben geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.

Gegen den 17-jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell