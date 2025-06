Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 14.06.2025, kam es gegen 18:10 Uhr auf der Straße "Reitlanderzoll" in Stadland zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Leichtkrafträder, in dessen Folge sich eine Beteiligte schwer und zwei weitere leicht verletzten. Der 62-jährige Bremer befuhr mit seiner in Ovelgönne wohnhaften, 51-jährigen Sozia auf einem Leichtkraftrad die Straße "Reitlanderzoll" in Fahrtrichtung Diekmannshausen. In dem Moment, als er im Begriff war, nach links auf ein Grundstück abzubiegen, setzte die nachfolgende 62-jährige mit ihrem Leichtkraftrad zum Überholen an. Es kam in Höhe der Grundstückszufahrt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich die Sozia schwer und die beiden weiteren Beteiligten leicht verletzten. An den Leichtkrafträdern entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

