Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei an der Haltestelle

Gera (ots)

Gera. Am Samstagabend (09.08.2025) gegen 19 Uhr wurde der Polizei eine tätliche Auseinandersetzung zwischen vier Männern an der Haltestelle Hinter der Mauer gemeldet. Diese würden mit Messern und Gürtelschlägen gegeneinander vorgehen. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die Personen zunächst, drei von ihnen (24, 29 und 33 Jahre) konnten aber im Nahbereich aufgegriffen werden. Zwei von ihnen mussten aufgrund leichter Verletzungen einer medizinischen Versorgung zugeführt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet, jedoch wollte keiner der Beteiligten Angaben machen und so konnten die Hintergründe der Auseinandersetzung noch nicht geklärt werden. (DL)

