Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randaliererin in Arztpraxis

Greiz (ots)

Greiz. Am Montag, den 11.08.2025 gegen 10:40 Uhr, forderte eine 39-jährige Deutsche nachdrücklich die Herausgabe von Medikamenten von einer Mitarbeiterin einer ortsansässigen Arztpraxis. Als ihr dies abgelehnt wurde, stieß die 39-Jährige wütend die Hygienetrennwand um, welche gegen die Arzthelferin prallte und diese leicht verletzte. Außerdem wurde dabei Praxiseinrichtung im mittleren dreistelligen Wert beschädigt. Die herbeigerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die Randaliererin ein. (DL)

