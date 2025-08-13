Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wilde Schubserei vor dem Bahnhofscenter

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16:40 Uhr erhielt die Polizei Altenburg die Mitteilung, dass sich mehrere Personen vor dem Bahnhofcenter prügeln würden. Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten die fünf Streithähne (alle deutsch und im Alter zwischen 19 und 42 Jahren) auseinanderbringen. Verletzt wurde bei der Rangelei glücklicherweise niemand. Den Grund für die Auseinandersetzung wollte keiner benennen, aber jeder gab an, dass jeweils ein anderer angefangen habe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen alle Beteiligten ein und entließ die Männer vor Ort mit einem Platzverweis. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell