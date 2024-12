Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw touchiert Regionalzug

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bahnübergang Schaffeldstraße;

Unfallzeit: 15.12.2024, 09.20 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Regionalzug kam es am Sonntagmorgen in Bocholt. Eine 55-jährige Frau aus Bocholt befuhr gegen 09.20 Uhr die Schaffeldstraße in Fahrtrichtung Dingdener Straße. Trotz geschlossener Halbschranke passierte sie den Bahnübergang an der Schaffeldstraße aus bisher ungeklärter Ursache und touchierte den dort herannahenden Regionalzug. Die Frau entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Die Beamten ermittelten ihre Wohnanschrift und trafen sie dort an. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, um den exakten Alkoholwert festzustellen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beträgt die Sachschadenshöhe etwa 23.000 Euro. An den Bahnübergängen in Bocholt kann es noch bis 13:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell