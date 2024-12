Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch am Lohauser Esch

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Lohauser Esch;

Tatzeit: zwischen 07.12.2024, 08.00 Uhr, und 12.12.2024, 20.00 Uhr;

Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Lohauser Esch ein. Sie gelangten über ein zum Garten gelegenes Terrassenfenster in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell