Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerverletzte Radfahrerin nach Kolission auf Parkplatz

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 12.08.2025 gegen 10:30 Uhr wurde eine 63-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Altenburger Straße schwer verletzt. Eine 66-jährige PKW-Fahrerin wollte dort rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei kam es zur Kollision mit der Radlerin und diese stürzte schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Altenburg. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. (DL)

