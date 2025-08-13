PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Keller eines Ladengeschäfts aufgebrochen

Gera (ots)

Gera. Ein 37-jähriger Landeninhaber informierte am 12.08.2025 um 21.30 Uhr die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich seines Geschäfts auf der Sorge verschafft hatten, indem sie das Vorhängeschloss aufhebelten. Hier entwendeten sie einen Dönerspieß samt Grill und einen Staubsauger mit einem Gesamtwert im hohen vierstelligen Bereich und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Den Tatzeitraum konnte der Geschädigte zwischen Sonntag, den 10.08. ab 20:30 Uhr bis Dienstag, den 12.08. um 21:30 Uhr eingrenzen. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern mit der Bezugsnummer 0209351/2025 über Telefon 0365 829-0 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

