Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Waldbrand durch Feuerwehr gelöscht

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch, den 13.08.2025 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Waldbrand zwischen Laasen und Trebnitz. Auf noch ungeklärte Art und Weise geriet hier eine Trockenhecke am Waldrand in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf mehrere Bäume über. Insgesamt wurde eine Fläche von etwa 150 mal 100 Metern in Mitleidenschaft gezogen, bevor die hinzueilende Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Der verursachte Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung im unteren vierstelligen Bereich liegen. Es wird von zumindest fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

