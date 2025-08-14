PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit blutiger Nase

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 14.08.2025 gegen Mitternacht wurden der Polizei zwei sich prügelnde Männer in einem Restaurant in der Fabrikstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten den Sachverhalt insoweit erheben, dass ein 24-jähriger Ukrainer mit einem 27-jährigen Landsmann zunächst in einen verbalen Streit geraten war, der sich soweit hochschaukelte, dass der jüngere dem älteren mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt eine blutige Nase, die medizinisch versorgt werden musste. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

