Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aktionswoche zur Schulwegsicherheit

Gera (ots)

Das Schuljahr 2025/2026 hat begonnen und die Landespolizei Gera zeigt pünktlich zu Schulbeginn an verschiedenen Schulen im Schutzbereich Präsenz. Die gesamte Woche sind die Kollegen morgens und mittags zugegen, um den ABC-Schützen einen sicheren Schulweg zu bereiten, Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen und gegen chaotische Park- und Wendemanöver vor den Schulen vorzugehen. Die Aktion wird hoffentlich einen nachhaltigen Effekt bei allen Verkehrsteilnehmern erzielen. Begleitet hat der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeiinspektion Gera am 11.08.2025, dem Starttag der Aktion, die Polizei Greiz. Dienststellenleiter Erster Polizeihauptkommissar Tschuck war mit den beiden Kontaktbereichsbeamten Polizeihauptmeisterin Detterbeck und Polizeihauptmeister Dämmrich ab 06:30 Uhr an der Grundschule Friedrich-Reimann in Zeulenroda zugegen. Er ging dabei aktiv in Gespräche mit Lehrern, Eltern, Fahrzeugführern bzw. auch fahrzeugführenden Eltern. Diese brachten ihm vielmals Dank für den Einsatz der Polizei, hin und wieder auch nachgiebige Einsicht in seine mahnenden Worte, entgegen. Die beiden Kontaktbereichsbeamten achteten derweil auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Tempo-30-Zone vor der Schule.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell