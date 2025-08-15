Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Vermisstensuche in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag den 14.08.2025 wurde gegen 11:00 Uhr durch Angehörige ein 87-jähriger Mann in dem Ortsteil Gommla als vermisst gemeldet. Der Mann soll an mehreren Vorerkrankungen leiden und nicht mehr so orientiert sein. Der als vermisst gemeldete wurde letztmalig gegen 08:30 Uhr gesehen, als dieser zu seinem allmorgendlichen Spaziergang aufbrach. Dieser sollte nur ca. 30 Minuten gehen, jedoch kehrte der Mann bis 11:00 Uhr nicht zurück. Da eine Suche durch Angehörige erfolglos blieb informierten diese die Polizei, welche zunächst mit diversen Kräften der Polizeiinspektion Greiz die Suche unterstützten. Im weiteren Verlauf beteiligten sich diverse engagierte Anwohner aus Gommla an der Suche. Zudem wurde die Hundestaffel der Polizei Thüringen alarmiert und setzte Fährtenspürhunde zur Suche ein. Da die Suche sich, aufgrund des unwegsamen Geländes als schwierig herausstellte wurde ebenfalls der Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel Ostthüringen mit in die Suche involviert. Die Suche mit den zahlreichen Kräften erstreckte sich über einen Zeitraum von knapp fünf Stunden, bis der Vermisste letztendlich wohlbehalten durch einen Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Greiz in dem angrenzenden Wald aufgefunden wurde. Der Vermisste konnte hier einige Meter tief in dem Wald, liegenden in Büschen aufgefunden und glücklicherweise wohlbehalten gerettet und an Rettungskräfte übergeben werden. Trotz der heißen Wetterlage konnte ein schneller Einsatz vieler Einsatzkräfte und eine ausgiebige Suchaktion zu einem rechtzeitigen Auffinden des Herrn führen. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell