PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Vermisstensuche in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag den 14.08.2025 wurde gegen 11:00 Uhr durch Angehörige ein 87-jähriger Mann in dem Ortsteil Gommla als vermisst gemeldet. Der Mann soll an mehreren Vorerkrankungen leiden und nicht mehr so orientiert sein. Der als vermisst gemeldete wurde letztmalig gegen 08:30 Uhr gesehen, als dieser zu seinem allmorgendlichen Spaziergang aufbrach. Dieser sollte nur ca. 30 Minuten gehen, jedoch kehrte der Mann bis 11:00 Uhr nicht zurück. Da eine Suche durch Angehörige erfolglos blieb informierten diese die Polizei, welche zunächst mit diversen Kräften der Polizeiinspektion Greiz die Suche unterstützten. Im weiteren Verlauf beteiligten sich diverse engagierte Anwohner aus Gommla an der Suche. Zudem wurde die Hundestaffel der Polizei Thüringen alarmiert und setzte Fährtenspürhunde zur Suche ein. Da die Suche sich, aufgrund des unwegsamen Geländes als schwierig herausstellte wurde ebenfalls der Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel Ostthüringen mit in die Suche involviert. Die Suche mit den zahlreichen Kräften erstreckte sich über einen Zeitraum von knapp fünf Stunden, bis der Vermisste letztendlich wohlbehalten durch einen Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Greiz in dem angrenzenden Wald aufgefunden wurde. Der Vermisste konnte hier einige Meter tief in dem Wald, liegenden in Büschen aufgefunden und glücklicherweise wohlbehalten gerettet und an Rettungskräfte übergeben werden. Trotz der heißen Wetterlage konnte ein schneller Einsatz vieler Einsatzkräfte und eine ausgiebige Suchaktion zu einem rechtzeitigen Auffinden des Herrn führen. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:10

    LPI-G: Aktionswoche zur Schulwegsicherheit

    Gera (ots) - Das Schuljahr 2025/2026 hat begonnen und die Landespolizei Gera zeigt pünktlich zu Schulbeginn an verschiedenen Schulen im Schutzbereich Präsenz. Die gesamte Woche sind die Kollegen morgens und mittags zugegen, um den ABC-Schützen einen sicheren Schulweg zu bereiten, Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen und gegen chaotische Park- und Wendemanöver vor den Schulen vorzugehen. Die Aktion wird hoffentlich ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:06

    LPI-G: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW

    Gera (ots) - Gera. Am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 07:40 Uhr bemerkte eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin den vor ihr stadteinwärts an der Lichtzeichenanlage Elsterdamm Ecke Am Fuhrpark verkehrsbedingt anhaltenden Peugeot einer 45-Jähirgen zu spät, fuhr auf diesen auf. Der Peugeot wurde dadurch gegen einen davorstehenden Opel eines 90-Jährigen geschoben. Eine 12-jährige Beifahrerin im Peugeot sowie der Opelfahrer ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:04

    LPI-G: Streit endet mit blutiger Nase

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 14.08.2025 gegen Mitternacht wurden der Polizei zwei sich prügelnde Männer in einem Restaurant in der Fabrikstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten den Sachverhalt insoweit erheben, dass ein 24-jähriger Ukrainer mit einem 27-jährigen Landsmann zunächst in einen verbalen Streit geraten war, der sich soweit hochschaukelte, dass der jüngere dem älteren mit der Faust ins Gesicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren