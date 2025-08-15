Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Mopedfahrer und Pkw

Altenburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen 14.08.2025 kurz nach 15:00 Uhr in der Leipziger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fahrzeugführer eines Pkw Ford verkehrsbedingt in Höhe eines Supermarktes abbremsen, was ein hinter ihm fahrender Fahrer eines Moped Simson zu spät bemerkte und auffuhr. Bei dem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen wurde der 16-jährige Mopedfahrer lebensbedrohlich verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Parkplatz des naheliegenden Supermarktes geräumt, damit der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert werden konnte. Der 60-jährige Fahrer des Ford blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

