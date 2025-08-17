PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegales Graffiti - Täterfeststellung

Gera (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025 erhielt die Polizei Gera durch aufmerksame Bürger den Hinweis, dass zwei Junge Männer die Haltestelle Keplerstraße in der Wiesestraße beschmieren. Als die Beamten kurze Zeit später eintreffen, waren die Täter bereits flüchtig. Durch die vorhandene Personenbeschreibung der Täter konnten diese jedoch später im Bereich Schleizer Straße in Gera Lusan aufgegriffen werden. Gegen die beiden jungen Männern wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
  • 17.08.2025 – 09:51

    LPI-G: Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat

    Greiz (ots) - Greiz. Den Einbruch in die Kellerräume eines Wohnblockes in der Kurt-Tucholsky-Straße in Greiz meldete am gestrigen Samstag (16.08.2025) gegen 22:00 Uhr ein aufmerksamer Anwohner via Notruf der Polizei. Die verständigten Beamten stellten anschließend fest, dass über ein duzend Keller gewaltsam aufgebrochen wurden und die Täter daraus u.a. ein Fahrrad, Werkzeuge sowie Getränke im Gesamtwert mehrerer ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:18

    LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Mopedfahrer und Pkw

    Altenburg (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen 14.08.2025 kurz nach 15:00 Uhr in der Leipziger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fahrzeugführer eines Pkw Ford verkehrsbedingt in Höhe eines Supermarktes abbremsen, was ein hinter ihm fahrender Fahrer eines Moped Simson zu spät bemerkte und auffuhr. Bei dem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen wurde der 16-jährige ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:27

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Mohlsdorf

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In dem Zeitraum vom 09.08. bis hin zu dem 13.08.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Notausgangstür des Einkaufsmarktes in der Greizer Straße in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, indem diese eine ätzende Flüssigkeit an dieser anbrachten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nutzten die unbekannten Täter hierzu unter anderem Backpulver und Essig. Diese Mischung ...

    mehr
