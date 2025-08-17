LPI-G: Illegales Graffiti - Täterfeststellung
Gera (ots)
Am Samstag, den 16.08.2025 erhielt die Polizei Gera durch aufmerksame Bürger den Hinweis, dass zwei Junge Männer die Haltestelle Keplerstraße in der Wiesestraße beschmieren. Als die Beamten kurze Zeit später eintreffen, waren die Täter bereits flüchtig. Durch die vorhandene Personenbeschreibung der Täter konnten diese jedoch später im Bereich Schleizer Straße in Gera Lusan aufgegriffen werden. Gegen die beiden jungen Männern wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.
