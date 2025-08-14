Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.08.2025

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorroller geraubt - Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem zwei junge Männer gegenüber der Polizei angeben, am späten Mittwochabend im Bereich des Graf-Zeppelin-Hauses von einem Trio bedroht und überfallen worden zu sein, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die beiden 18-Jährigen wurden ihren Angaben zufolge von dem Trio angesprochen und zur Herausgabe ihres Motorrollers aufgefordert. Erst als die teilweise vermummten Männer der Forderung augenscheinlich mit Waffen Nachdruck verliehen, gaben sie das Zweirad heraus. Anhand der Personenbeschreibung gelang es der verständigten Polizei im Rahmen der eingeleiteten Fahndung einen 24-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgebiet festzunehmen. Weil er augenscheinlich unter den Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand und bei der Flucht mit dem Roller offenbar auch gestürzt war, musste er in einer Klinik Blutproben abgeben. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg aufgrund des Verdachts des schweren Raubes noch am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen sowie dem genauen Ablauf der Tat dauern aktuell noch an und werden bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell