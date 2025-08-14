PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geschwindigkeitsmessungen

Erneut haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen auf der B 463 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, die für knapp ein Dutzend Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen nun ein Bußgeld nach sich ziehen. Bei den Kontrollen am Dienstagnachmittag im Bereich der Ausbaustrecke zwischen Sigmaringen und Winterlingen waren acht Personen mit bis zu 20 km/h und zwei mit bis zu 40 km/h schneller als den erlaubten 100 km/h unterwegs. Die Verkehrspolizei wird aufgrund der Unfalllage auch weiterhin punktuell Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Sigmaringen durchführen.

Ostrach

Alkoholkontrolle

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 46-Jährigen zu, der am späten Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau im Ortsgebiet bei einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Der Autofahrer pustete bei einem Alkoholvortest über 0,5 Promille und landete bei einem späteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest exakt auf dem gesetzlichen Grenzwert und im Ordnungswidrigkeiten-Bereich.

