Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Fahrzeug beim Überholen gestreift - Unfallverursacher haut ab

Einfach weitergefahren ist der bislang unbekannter Fahrer eines Gespanns, der am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der B 32 beim Überholen einen VW Caddy gestreift hat. Die 55 Jahre alte Lenkerin des Caddy war auf der B 32 in Richtung Wangen unterwegs, als sie der Unbekannte am Ende des zweispurig ausgebauten Teilstücks überholte. Dabei befand er sich während des Überholvorgangs bereits auf der Sperrfläche. Beim Wiedereinscheren streifte er mit seinem Anhänger den Caddy auf der gesamten linken Fahrzeugseite, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Wangen fort. Der Unfallverursacher war mit einem größeren dunklen Pkw unterwegs, auf dem mitgeführten Anhänger war ein weinroter Pkw geladen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Gespann geben können, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Berg

Rennradfahrer übersehen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 51 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Ravensburger Straße. Ein 52-jähriger Nissan-Fahrer, der von der Großtobeler Straße in Richtung Ravensburg einbiegen wollte, übersah den Radler, der auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision kam der 51-Jährige zu Fall und zog sich lediglich eine Wunde im Gesicht zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Jugendliche bei Diebstahlsversuch vertrieben

Anwohner haben am Mittwoch gegen 4 Uhr zwei Personen vertrieben, die in der Dorfstraße versucht haben, einen Motorroller zu entwenden. Durch laute Geräusche wurden die Hausbewohner auf das Duo aufmerksam, das offenbar das Zünd- und das Lenkradschloss unbrauchbar machte. Die beiden Jugendlichen, die einen dunklen Hautton hatten und schwarze Hoodies trugen, wurden von den Bewohnern angesprochen und suchten daraufhin zu Fuß das Weite. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen zu den beiden Tätern aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zu dem Duo.

Bad Waldsee

Schmierfinke verunstalten Geschwindigkeitsmessanlage

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Wurzacher Straße mit Sprühfarbe verunstaltet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Kißlegg

Unbekannte brechen in Baucontainer ein

In einem nur 20-minütigen Zeitraum haben bislang unbekannte Täter am Dienstag in einen Baucontainer auf der Baustelle am Sportplatz in der St.-Ursula-Straße eingebrochen. Die Einbrecher, die offenbar bei ihrer Tat gestört wurden, brachen den Container zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr auf und entnahmen mehrere Gerätschaften. Dabei gelang es ihnen auch, eine Rüttelplatte und über 100 Liter Diesel im Wert von insgesamt gut 3.000 Euro zu entwenden, bevor sie von einem Zeugen gestört wurden. Die Diebe sollen mit einem grün-schwarzen Kleinbus mit ausländischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu der Tat oder den Tätern.

Kißlegg

Fahrer kommt versehentlich von Fahrbahn ab

Ein Fahrfehler kam einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer am Dienstag kurz nach 16 Uhr teuer zu stehen. Der 25-Jährige war auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Kißlegg ab. Dabei kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb im Grünstreifen zwischen Auf- und Abfahrt stehen. Der 25-Jährige blieb unverletzt - sein Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Isny

Betrunken am Steuer eingeschlafen

Knapp zwei Promille hat der Alkoholtest bei einem 34-Jährigen ergeben, den die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Obertorstraße bei laufendem Motor am Steuer seines Fahrzeugs angetroffen hat. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, da der 34-Jährige einen bewusstlosen Eindruck machte. Beim Eintreffen der Beamten erwachte der Mann und stieg schwankend aus seinem Wagen aus. Er musste die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Isny

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der B 12 entstanden ist. Eine 40-Jährige wollte mit ihrem BMW von der Maierhöfener Straße auf die Bundesstraße in Richtung Kempten auffahren und übersah dabei den VW eines 52-Jährigen, der ordnungsgemäß in Richtung Lindau unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt, beide Wägen mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Skoda angefahren und im Anschluss das Weite gesucht, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Skoda war zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr in der Schlotterbachgasse abgestellt, wo der Unbekannte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere linke Seite des Wagens prallte. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert, Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

