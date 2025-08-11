PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch ein Werkzeuggeschäft

Düren (ots)

Am vergangenen Freitag (08.08.2025) zwischen 04:11 Uhr und 04:20 Uhr wurde in ein Geschäft in der Straße Walzmühle eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu den Verkaufsräumen des Werkzeuggeschäfts. Die Videoüberwachung zeigt zwei vermummte Personen, die Ausstellungsgeräte im hinteren Bereich des Ladens entwendeten. Sie verließen das Geschäft nach nur knapp 10 Minuten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:35

    POL-DN: Mit geparktem Pkw kollidiert und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Sonntagnachmittag (10.08.2025) kollidierte ein Radfahrer auf dem Friedrichplatz in Düren mit einem geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 16:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Radfahrer, der den Friedrichplatz aus Richtung Eschstraße befuhr, in ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:35

    POL-DN: PoliTour Eifel im September

    Kreis Düren (ots) - Am Samstag, 06. September 2025, geht es ab 09:00 Uhr wieder los. Neben der Fahrt über die schönsten Strecken des Kreises Düren liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit. An verschiedenen Stopps erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hinweise zur Ersten Hilfe und zur angemessenen Motorradbekleidung. Ebenso werden die Bikerinnen und ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:19

    POL-DN: Pedelecfahrerin übersieht Motorradfahrer - zwei Personen leichtverletzt

    Nörvenich (ots) - Eine 82-jährige Kerpenerin befuhr am 09.08.2025 gegen 20:24 Uhr mit ihrem Pedelec einen Feldweg in Nörvenich aus Richtung Dorweiler kommend und überquerte die L263 in Fahrtrichtung Homberger Hof. Die Pedelecfahrerin übersah dabei den von rechts kommenden, bevorrechtigten 23-jährigen Vettweißer Kradfahrer und es kam auf der L263 zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren