Polizei Düren

POL-DN: Einbruch ein Werkzeuggeschäft

Düren (ots)

Am vergangenen Freitag (08.08.2025) zwischen 04:11 Uhr und 04:20 Uhr wurde in ein Geschäft in der Straße Walzmühle eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu den Verkaufsräumen des Werkzeuggeschäfts. Die Videoüberwachung zeigt zwei vermummte Personen, die Ausstellungsgeräte im hinteren Bereich des Ladens entwendeten. Sie verließen das Geschäft nach nur knapp 10 Minuten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell