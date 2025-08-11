PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: PoliTour Eifel im September

Kreis Düren (ots)

Am Samstag, 06. September 2025, geht es ab 09:00 Uhr wieder los. Neben der Fahrt über die schönsten Strecken des Kreises Düren liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit.

An verschiedenen Stopps erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hinweise zur Ersten Hilfe und zur angemessenen Motorradbekleidung. Ebenso werden die Bikerinnen und Biker auch verschiedene Geschwindigkeitsmessanlagen kennenlernen und zum Teil auch selber ausprobieren können. Teilnahmevoraussetzung ist selbstverständlich eine gültige Fahrerlaubnis Klasse A für das mitgeführte Motorrad und der verkehrssichere Zustand des selbigen. Darüber hinaus ist das Tragen von Schutzkleidung bei dieser Ausfahrt zwingend vorgeschrieben.

Interessierte richten ihre Anfrage für eine mögliche Teilnahme bitte ausschließlich per E-Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de bis zum 31. August 2025 unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort und Straße, sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse und das teilnehmende Motorrad. Unvollständige Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen.

Die Ausfahrt richtet sich ausschließlich an Motorradfahrerinnen und -fahrer. Trikes oder sonstige Dreiräder werden nicht berücksichtigt. Eine Anmeldung von mehreren Personen durch eine Person oder Gruppenanmeldungen sind nicht möglich. Mögliche Sozia brauchen nicht angemeldet zu werden.

Nach Ende der Anmeldefrist und einer Zusage zur Teilnahme werden Ihnen alle weiteren Informationen zum Startpunkt etc. zugesandt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

