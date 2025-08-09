Polizei Düren

POL-DN: Fahrerwechsel nach Unfallflucht

Düren (ots)

Am Freitagabend kam es in Düren auf der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei der Fahrzeugführer einen geparkten PKW beschädigte und anschließend flüchtete. Der Unfallhergang wurde von einem unabhängigen Zeugen beobachtet. Anschließend wurde, wie der Zeuge berichtete, im unfallverursachenden PKW ein Fahrerwechsel durchgeführt. Im Rahmen der Fahrzeugfahndung konnte der PKW auf der Ursulinenstraße in Düren fahrenderweise angetroffen und kontrolliert werden. In der Atemluft des 37-jährigen Fahrzeugführers wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell