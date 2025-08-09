Polizei Düren

POL-DN: Die Kurve nicht bekommen

Bild-Infos

Download

Hürtgenwald (ots)

Auf der Panoramastraße zwischen Vossenack und Schmidt ereignete sich am 08.08.2025 gegen 20:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 24jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Panoramastraße in Richtung Schmidt als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der Schutzplanke kollidierte und stürzte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4700,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell