POL-DN: Die Kurve nicht bekommen

Hürtgenwald (ots)

Auf der Panoramastraße zwischen Vossenack und Schmidt ereignete sich am 08.08.2025 gegen 20:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 24jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Panoramastraße in Richtung Schmidt als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der Schutzplanke kollidierte und stürzte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4700,- EUR geschätzt.

  • 08.08.2025 – 10:00

    POL-DN: Unfall zwischen Mofa und Pkw

    Jülich (ots) - Ein Mofafahrer wurde am gestrigen Donnerstag (07.08.2025) leicht verletzt. Eine Pkw-Fahrerin hatte ihm an einer Einmündung die Vorfahrt genommen. Gegen 18:20 Uhr war eine 70 Jahre alte Frau aus Pulheim mit ihrem Pkw aus Richtung Freibad kommend auf der Rurauenstraße in Richtung Hasenfelder Weg unterwegs. An der Einmündung Hasenfelder Weg übersah sie nach eigenen Angaben den von rechts kommenden, ...

  • 08.08.2025 – 10:00

    POL-DN: Vorfahrt missachtet - Kleinkraftradfahrerin stürzt und wurde leicht verletzt

    Aldenhoven (ots) - Am Donnerstagmorgen (07.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr am Kreisverkehr Am Alten Bahnhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die 17-jährige Aldenhovenerin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr Am Alten Bahnhof. Zur gleichen Zeit wollte ein 74-jähriger Geilenkirchener von der Matthäusstraße ...

