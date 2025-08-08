PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - Kleinkraftradfahrerin stürzt und wurde leicht verletzt

Aldenhoven (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr am Kreisverkehr Am Alten Bahnhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Rollerfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 17-jährige Aldenhovenerin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr Am Alten Bahnhof. Zur gleichen Zeit wollte ein 74-jähriger Geilenkirchener von der Matthäusstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Fahrerin des Kleinkraftrads.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete die 17-Jährige in der Kurvenfahrt eine Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzte sie und rutschte über den Asphalt. Sie verletzte sich leicht und wurde nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst noch vor Ort entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

